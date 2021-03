Usa-Italia: segretario di Stato Blinken, la Cina vuole dividerci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dove la Cina cerca di dividerci, dovremo lavorare insieme per colmare il divario". È il messaggio che il segretario di Stato americano Tony Blinken invia all'Italia attraverso una intervista a "La Stampa", commentando l'adesione di Roma alla 'Via Della Seta'. Sui vaccini invece promette che "nei prossimi mesi gli Usa faranno molto di più, e saranno i leader per l'accesso globale". Ieri Blinken è venuto all'Onu in visita virtuale. Ha presieduto una riunione del Consiglio di Sicurezza dedicata alla situazione umanitaria in Siria, dove Washington preme affinché "i canali per il passaggio degli aiuti alla popolazione restino aperti". A Bruxelles il segretario ha detto che "gli Stati Uniti non forzeranno i nostri alleati ad una scelta fra 'noi o loro' riguardo la Cina". "La nostra relazione con Pechino, - spiega - come quella di molti alleati, è competitiva in alcuni casi, collaborativa in altri, ed antagonistica in altri ancora. C'è però un denominatore comune, cioè la necessità di affrontare la Cina da una posizione di forza, che parte da solide alleanze, in coordinamento e collaborazione. È vero che gli Usa non forzeranno gli alleati a scegliere tra noi e Pechino, per una semplice ragione. Il punto non è contenere la Cina o tenerla in basso, ma preservare il sistema dell'ordine internazionale basato sulle regole, su cui tutti abbiamo investito così tanto negli ultimi 75 anni, e che ha servito bene i nostri interessi e valori". (segue) (Res)