Libia: premier Dabaiba, torneremo ad essere un Paese unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il neopremier libico, Abdulhamid Dabaiba, in una intervista al "Corriere della Sera" spiega come unificare la Libia lacerata dalla guerra, dall'offensiva militare di Khalifa Haftar, dalle milizie, dalla corruzione endemica. "La Libia prima del 2011 era unita: sono convinto che tornerà ad esserlo. Il processo di cambio del potere è stato molto difficile e sanguinoso. Da allora ognuna delle nostre regioni, delle tribù, delle città ha pensato unicamente ai propri interessi. L'assenza dello Stato centrale ha favorito i tribalismi centrifughi. Abbiamo finito con l'avere tre governi paralleli, due parlamenti, due banche centrali, numerose micro-agenzie del petrolio e via dicendo per tutte le istituzioni nazionali". Tuttavia non propone la centralizzazione, "piuttosto guardo alla distribuzione delle risorse e del potere. Riunificheremo le istituzioni, cosa che in meno di un mese ho già fatto all'80 per cento. Ho già unificato tra l'altro il governo, il parlamento, la Banca Centrale e l'agenzia dell'Energia, oltre a vari ministeri. Rimane la grande questione del creare un solo esercito nazionale". Quanto alle milizie, "sono un tema a parte. L'esercito si unifica tramite i colloqui mediati dall'Onu a Ginevra, che hanno permesso il cessate il fuoco. Le milizie vanno dissolte con una soluzione globale, che le integri nelle nostre forze di sicurezza, nella polizia o nelle strutture civili statali. I ministeri, le aziende pubbliche devono assorbire i miliziani desiderosi di lasciare a casa i fucili". (segue) (Res)