Libia: premier Dabaiba, torneremo ad essere un Paese unito (3)

- Facendo riferimento ai rapporti tra Italia e Libia e alla formazione prettamente economica del presidente del Consiglio Mario Draghi, Dabaiba ha dichiarato: "La lingua che si parla nelle relazioni internazionali di questi tempi si esprime in termini economici. Ciò vale in particolare nei rapporti italo-libici. Noi abbiamo l'urgente necessità di rafforzare la nostra industria energetica e le infrastrutture nazionali. Abbiamo immensi problemi con la rete elettrica, la sanità è devastata, così le strade e tanto altro. Roma si trova ad un'ora di volo da Tripoli. La nostra è una storia di cooperazione con tanto in comune, dal clima al cibo". "Ho intenzione - continua il premier - di riaprire al più presto agli investitori e alle ditte italiane. Vorrei considerassero la Libia come casa loro e non solo un business". (Res)