Sicilia: falsi dati Covid, misure cautelari per alcuni dipendenti del dipartimento Attività sanitarie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal mese di novembre appena trascorso sono circa 40 gli episodi di falso documentati dagli investigatori dell’Arma, l’ultimo dei quali risalente al 19 Marzo 2021. Effettuate perquisizioni domiciliari nei confronti di altri sette indagati alla ricerca di materiale informatico e non, utile alle indagini. Inoltre - prosegue la nota - è stata effettuata un’acquisizione informatica selettiva (in particolare, flusso e-mail e dati relativi all’indagine) presso i server dell’assessorato Regionale alla Salute e del dipartimento. In concomitanza con l’esecuzione dei chiesti provvedimenti restrittivi, "è stato notificato anche un invito a comparire e contestuale avviso di garanzia, nonché sequestro dei telefoni cellulari per falsità materiale ed ideologica nei confronti dell’assessore Regionale per la Salute, Ruggero Razza". (Com)