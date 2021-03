Georgia: inviato Ue Danielsson, oggi bozza di accordo fra maggioranza e opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un accordo fra la maggioranza e l’opposizione sarà una vittoria per tutta la Georgia. Lo ha detto ieri sera l’inviato Ue, Christian Danielsson, che media i colloqui fra le parti per risolvere la crisi politica in corso nel Paese caucasico. Danielsson ha parlato della possibilità che oggi emerga un accordo fra maggioranza e opposizione grazie a un documento che conterrà tutti i punti indicati dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Ieri "ho avuto vari incontri con i leader dei partiti politici in preparazione dell'incontro di oggi con tutti i partiti. Il mio obiettivo era esplorare i modi per attuare i punti più difficili in questo processo di mediazione. Ed è un processo difficile. La democrazia richiede che si tenga conto degli interessi degli altri partiti. E come continuo a dire, ciò significa compromesso fra tutte le parti”, ha detto Danielsson, annunciando che oggi presenterà un testo che possa “costruire un quadro sostenibile per il futuro” e “aumentare la fiducia”. “Affronterà la mancanza di riforme sistemiche per aumentare la fiducia dell’opinione pubblica nel processo elettorale e nella magistratura. Alla fine, spetta alle parti assumersi la responsabilità di firmare tale documento. Questa è un'opportunità per i leader di dimostrare la loro maturità democratica”, ha affermato Danielsson. (segue) (Rum)