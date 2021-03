Georgia: inviato Ue Danielsson, oggi bozza di accordo fra maggioranza e opposizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Permettetemi di ricordare che se si raggiunge un accordo, non ci saranno vincitori e vinti ma solo vincitori. E in particolare, uno dei principali vincitori sarà il popolo della Georgia. Quindi invito tutte le parti a garantire che la Georgia sia la vincitrice” di questo processo, ha detto l’inviato del presidente del Consiglio Ue. “Ciò che è essenziale è affrontare le questioni strutturali relative alla riforma elettorale e giudiziaria, ha affermato Danielsson. “Non aspettatevi che entrerò nei dettagli ma sarà presentato un documento. Sapete quali sono le questioni sul tavolo, poiché queste sono quelle che indicate dal presidente Michel. Ciò che è essenziale è affrontare le questioni strutturali relative alla riforma elettorale e alla magistratura”, ha detto l’inviato. Da tempo in Georgia è in corso una crisi politica che ha causato il boicottaggio dei lavori parlamentari da parte dell’opposizione. La situazione è degenerata ulteriormente in seguito all’arresto del presidente del Movimento nazionale, Nika Melia, uno dei principali leader dell’opposizione, una decisione molto contestata anche a livello internazionale. (Rum)