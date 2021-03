Coree: Kim Yo-jong insulta il presidente sudcoreano Moon, "un pappagallo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud ha deciso per il terzo anno consecutivo di non co-sponsorizzare una risoluzione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite che condanna le violazioni dei diritti umani in Corea del Nord. Lo riferisce il quotidiano "Korea Herald". L'agenzia ha approvato la risoluzione per il 19mo anno consecutivo durante la sua 46ma sessione a Ginevra. Seul ha deciso ancora una volta di esimersi dal co-sponsorizzare la risoluzione, limitandosi invece a dare il proprio consenso. La Corea del Sud ha sponsorizzato la risoluzione tra il 2009 e il 2018, ma dal 2019 ha deciso di assumere una posizione defilata, nel contesto degli sforzi di distensione intrapresi nei confronti della Corea del Nord. Il ministero degli Esteri sudcoreano ha comunicato il 23 marzo che la decisione di non co-sponsorizzare la risoluzione è espressione di "una valutazione globale delle varie situazioni" riguardanti la Penisola coreana. (Git)