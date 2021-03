Sardegna: salgono a 11 i comuni sardi in "zona rossa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salgono a undici i comuni sardi in zona rossa: ieri è stata disposta la chiusura totale per Gavoi, nel Nuorese, Villa San Pietro, nella città metropolitana di Cagliari, Burcei e Soleminis, nella provincia del Sud Sardegna. Gli altri comuni in zona rossa sono Sarroch (Cagliari), Samughero (Oristano), Sindia (Nuoro), Bono, Golfo Aranci, Uri e Pozzomaggiore, nel nord dell'Isola. A Gavoi la chiusura fino al 6 aprile è stata disposta da un'ordinanza del sindaco, Salvatore Lai. Nell'ultima settimana sono stati poco meno di 80 i casi accertati. A Villa san Pietro, il primo cittadino, Marina Madeddu ha deciso per la chiusura che partirà da oggi e sarà in vigore per 14 giorni. Rimarrà blindata per due settimane anche Burcei: "Ci è stato comunicato - spiega il sindaco, Simone Monni - che il tasso dei casi positivi calcolato negli ultimi 7 giorni è ben superiore al valore previsto per legge di 250 positivi ogni 100 mila abitanti, criterio per l'individuazione delle zone rosse; inoltre, è stato evidenziato che in buona parte dei casi esaminati vi è la condizione tipica di presenza di variante del virus, con la probabilità di un ulteriore incremento della diffusione del virus". Zona rossa anche a Soleminis dove, come ha spiegato il sindaco, Rita Pireddu, sono state riscontrate forme di variante del virus.(Rsc)