Russia: "Ft", Sberbank e Mail.ru pronte a "separare" le loro attività

- Sberbank e la holding Mail.ru, una delle principali compagnie russe del settore It, hanno deciso di spartirsi gli asset della loro joint venture. È quanto riferisce il “Financial Times” che cita tre diverse fonti. La ragione di questa decisione sarebbero le opinioni divergenti sullo sviluppo della joint venture. Sberbank e Mail.ru "sostanzialmente non comunicano più", ha detto una delle fonti al “Financial Times”. Allo stesso tempo, tuttavia, le società non avrebbero ancora concordato come e quando suddividere le attività. Il “Financial Times” ha riportato per la prima volta dei disaccordi tra Sberbank e Mail.ru lo scorso novembre. Successivamente il quotidiano britannico ha scritto che le due società si sono confrontate con "differenze manageriali e culturali". A metà marzo, tre fonti della rivista “Forbes” hanno riferito che la sezione degli asset non era ancora stata aggiornata ma che Sberbank potrebbe ottenere Citymobil – un servizio di taxi – e Mail.ru Group, altre società associate alla consegna di cibo e generi alimentari a domicilio. (segue) (Rel)