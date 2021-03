Russia: "Ft", Sberbank e Mail.ru pronte a "separare" le loro attività (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualora la separazione fra Sberbank e Mail.ru dovesse essere ufficializzato sarebbe il quarto tentativo fallito di creare una partnership per Sberbank con realtà del mondo It. I precedenti tentativi di joint venture di e-commerce con Alibaba, Yandex e Ozon sono falliti sempre per simili “battaglie intestine” per il controllo degli asset. O2O Holding, la joint venture tra Sberbank e Mail.ru, è stata costituita a dicembre del 2019. Le società ne detengono quote uguali, pari al 45 per cento ciascuna. La joint venture comprende un servizio di consegna di cibo dai ristoranti del Delivery Club; e altri due servizi analoghi noti come Samokat e Kitchen in the District; Citymobil; un servizio di car sharing YouDrive e altri asset minori. Secondo il bilancio di Sberbank per il 2020, O2O Holding ha presentato alla banca una perdita di 27,8 miliardi di rubli (circa 31 milioni di euro), stando a quanto riferito dall’agenzia di stampa “Rbk”. (Rel)