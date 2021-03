Usa: Covid, Trump risponde alle dichiarazioni di Fauci e Birx

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha risposto alle dichiarazioni di Anthony Fauci e Deborah Birx, principali consulenti per la pandemia di coronavirus della precedente amministrazione presidenziale, che negli ultimi giorni hanno criticato l'ex inquilino della Casa Bianca per il suo approccio all'emergenza sanitaria. Entrambi gli infettivologhi sono stati intervistati dall'emittente televisiva "Cnn" domenica, 28 marzo; Fauci, che è rimasto alla guida della task force presidenziale contro il coronavirus dopo l'insediamento alla Casa Bianca di Joe Biden, ha dichiarato che sotto la guida di Trump lui e Birx avevano assunto il ruolo di "poliziotto buono e poliziotta cattiva", sostenendo l'uno politiche di rigore sociale ed economico, l'altra posizioni più morbide e affini alla sensibilità dell'ex presidente. Trump ha risposto tramite una nota ieri, 29 marzo: "Sulla base delle loro interviste, ho ritenuto sia giunto il momento di esprimermi sul dottor Fauci e sulla dottoressa Birx, due arrivisti che stanno tentando di riscrivere la storia del coronavirus per cancellare i loro errori di valutazione e le loro raccomandazioni fallaci, che fortunatamente ho quasi sempre ignorato", recita la nota di Trump. "Le loro ricette politiche avrebbero spalancato le porte del nostro paese alla Cina e ad altri competitori, avrebbero impedito la riapertura della nostra economia, e avrebbero ritardato di anni l'approvazione di vaccini, ponendo milioni di vite a rischio", ha aggiunto l'ex presidente. (segue) (Nys)