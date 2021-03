Usa: Covid, Trump risponde alle dichiarazioni di Fauci e Birx (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trump ha definito Fauci, il particolare, "il re dei voltafaccia", ricordando i molteplici ripensamenti dell'infettivologo in merito a protocolli sanitari, mascherine e strategie terapeutiche. Le critiche più dure di Trump, però, sono state riservate alla dottoressa Birx, che nelle ultime settimane ha rinnegato il suo operato come consulente della Casa Bianca, esprimendo rimpianto per l'operato nella task force contro la pandemia. Birx, ha scritto Trump, è "una bugiarda conclamata, che ha dilapidato il sui patrimonio di credibilità. Lo Stato che più ha seguito la sua guida, la California, ha ottenuto i risultati peggiori contro la pandemia, ha distrutto le vite di un numero indicibile di bambini che non hanno potuto frequentare la scuola, ha rovinato attività economiche e di tanti americani le cui vite sono state distrutte dai lockdown", ha scritto Trump. L'ex presidente ha definito Birx "un pessimo consulente medico", ed ha rivangato le polemiche per la visita dell'esperta a familiari in un altro Stato nel pieno dell'emergenza pandemica, nonostante le indicazioni ai cittadini statunitensi di astenersi dal fare altrettanto. (Nys)