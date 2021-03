Usa: coronavirus, direttrice Cdc mette in guardia da "disastro imminente"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direttrice dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti (Cdc), Rochelle Welensky, ha messo in guardia ieri, 29 marzo, da un "disastro imminente" alla luce di una nuova tendenza all'aumento dei contagi da coronavirus nel Paese, nonostante la decisa accelerazione della campagna vaccinale e la decisione di diversi Stati Usa di riaprire le attività economiche e revocare le restrizioni sociali. "Devo uscire dal copione, e dar voce alla mia sensazione di disastro imminente. Abbiamo così tanto cui guardare e un enorme potenziale nella nostra attuale situazione, molte ragioni di speranza. Ma al momento ho paura", ha dichiarato la funzionaria, che è tornata a raccomandare ai cittadini statunitensi cautele e precauzioni. "Non ci è concesso il lusso dell'inazione", ha ammonito Welensky, secondo cui la media settimanale dei contagi è tornata a circa 60mila casi giornalieri, un aumento del 10 per cento rispetto alla scorsa settimana. "Quel che abbiamo osservato prima d'ora è che quando riscontriamo un simile incremento dei casi, i contagi tendono ad aumentare, e ad aumentare drasticamente", ha detto la direttrice dei Cdc. Nei giorni scorsi gli Stati Uniti hanno varcato la soglia di 30 milioni di contagi dall'inizio della pandemia di Covid-19. (Nys)