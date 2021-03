Usa: Covid, governatore Florida De Santis pronto a bloccare i passaporti vaccinali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore repubblicano della Florida, Ron DeSantis, ha dichiarato di essere pronto a ricorrere ai suoi poteri esecutivi per impedire che attività private e amministrazioni locali possano praticare una qualunque forma di discriminazione ai cittadini dello Stato tramite l'obbligo di esibizione di un ipotetico passaporto vaccinale. Il governatore ha dichiarato ieri, 29 marzo, che farà ricorso "alle funzioni esecutive, alle funzioni emergenziali" per bloccare la diffusione delle certificazioni di avvenuta vaccinazione, e che solleciterà la maggioranza parlamentare repubblicana a presentare un disegno di legge che vieti l'introduzione di qualsiasi documentazione atta a dare prova fisica della vaccinazione contro la Covid-19. "Abbiamo sempre detto di voler garantire l'accesso ai vaccini a tutti, ma di non volerli imporre a nessuno, e che i vaccini, pur raccomandati, specie per i soggetti vulnerabili, non sarebbero stati imposti", ha detto DeSantis. "E' del tutto inaccettabile che il governo o il settore privato possano imporre l'obbligo di esibire una prova di avvenuta vaccinazione per continuare ad operare come membro pienamente funzionale della società", ha aggiunto il governatore. DeSantis si è detto convinto che le persone siano "depositarie di certe libertà e diritti individuali" inalienabili, incluso quello di scegliere se sottoporsi o meno a un trattamento sanitario. (segue) (Nys)