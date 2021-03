Usa: Covid, governatore Florida De Santis pronto a bloccare i passaporti vaccinali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore ha anche espresso riserve in merito alle implicazioni di un passaporto vaccinale per la privacy dei cittadini: "Dovremmo introdurre questi (passaporti vaccinali) e poi fare cosa, cedere tutto queste informazioni a qualche grande azienda? Fatemi il piacere", ha affermato il repubblicano, che proprio ieri ha firmato una legge che garantisce alle attività produttive e alle scuole una tutela dalle cause legali legate ai contagi da coronavirus. La Florida adotta così una linea opposta rispetto a quella di Stati a guida democratica come New York, che la scorsa settimana ha annunciato il varo di un programma di passaporti vaccinali battezzati "Excelsior Pass": il programma prevede l'assegnazione di un codice QR ai soggetti vaccinati per l'accesso ad esercizi commerciali, luoghi pubblici e servizi. (Nys)