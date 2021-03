Venezuela: Maduro chiede a Onu di ristrutturare debito estero per superare pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, ha sostenuto di fronte alle Nazioni Unite che il debito estero va temporaneamente sospeso, in modo che l'economia globale possa sostenere l'impatto economico causato dalla pandemia di Covid-19. Durante una riunione dei capi di Stato e di governo sull'architettura e la liquidità del debito internazionale, Maduro ha affermato che la ristrutturazione è necessaria "senza che questo significhi il trasferimento della sovranità nazionale". "Una profonda revisione del debito è necessaria per la ripresa delle economie senza che questo diventi un'arma di controllo e ricatto contro i nostri popoli", ha spiegato il capo di Stato. "Non ci sarà ripresa economica globale fino a quando l'ultima economia del mondo non avrà superato la crisi causata dalla pandemia", ha aggiunto Maduro, per poi chiedere che si tenga conto delle economie più piccole e a considerare le misure internazionali che influenzano indiscriminatamente la popolazione.(Vec)