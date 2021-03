Usa: al via processo contro Derek Chauvin per omicidio George Floyd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via nello Stato del Minnesota il processo a Derek Chauvin, ex agente della polizia di Minneapolis sul quale pendono tre capi di imputazione per la morte dell’afroamericano George Floyd, il cui omicidio ha innescato le proteste dello scorso anno su impulso del movimento “Black lives matter”. Lo riferisce la stampa Usa, ricordando che un filmato girato all’epoca dei fatti mostra Chauvin che immobilizza Floyd per circa nove minuti tenendogli un ginocchio sul collo. Nella pellicola si sente distintamente Floyd supplicare Chauvin di lasciare la presa, dicendogli che non riusciva a respirare. Floyd è stato successivamente dichiarato morto in un ospedale della zona: aveva 46 anni. Chauvin è accusato di omicidio di secondo grado, omicidio di terzo grado e omicidio colposo.(Nys)