Paraguay-India: Nuova Delhi invia donazione di vaccini e annuncia apertura ambasciata ad Assunzione (3)

- L'inizio della campagna di vaccinazione avviene nel contesto di forti proteste sociali contro il governo per la gestione della pandemia e l'assenza di vaccini e medicinali contro la Covid-19. Il governo ha decretato a partire dal 18 marzo e fino al 4 aprile nuove misure restrittive di prevenzione a causa del forte aumento della diffusione dei contagi nel Paese. Tra queste l'instaurazione del coprifuoco dalle 20 alle 05 antimeridiane nelle principali città e dalle 24 alle 05 antimeridiane nel resto del territorio nazionale. La circolazione in questi orari sarà consentita solo ai lavoratori di attività considerate "essenziali". Sospese anche le lezioni presenziali nelle scuole e nelle università, e ridotto l'orario degli uffici dell'amministrazione pubblica. Proibite anche le attività sportive a livello dilettantistico, così come lo svolgimento di riunioni sociali e spettacoli di intrattenimento. Il controllo del rispetto delle nuove disposizioni è affidato a polizia e Forze armate. (segue) (Abu)