Cina-Corea del Nord: gli scambi commerciali riprenderanno ad aprile

- Cina e Corea del Nord si preparano a ristabilire i flussi commerciali transfrontalieri a partire da metà aprile, in concomitanza con l'apertura di un nuovo ponte fluviale lungo il confine tra i due Paesi. Lo riferiscono fonti locali citate dal quotidiano "Nikkei", che ricorda come il commercio transfrontaliero sia stato sospeso dai due governi in risposta alla pandemia di coronavirus. Il quotidiano ha consultato una serie di società commerciali di Dandong, città che si affaccia sul fiume Yalu, e che funge da principale snodo per il traffico delle merci tra Cina e Corea del Nord. In un primo momento, le merci potranno fluire liberamente sono tra Sandong e la città nordcoreana di Sinuiju, sull'altra sponda del fiume, su rotaia o attraverso il Ponte dell'Amicizia tra i due Paesi. A Sinuiju le autorità nordcoreane stanno predisponendo siti per i test diagnostici del coronavirus. Tra le forniture di cui la Corea del Nord necessita con urgenza figurano farmaci contro il diabete e diverse malattie infettive. L'annuncio della riapertura dei flussi commerciali giunge in un contesto di crescente tensione tra la Cina e gli Stati Uniti, anche a seguito dell'incontro di alto livello che si è tenuto questo mese in Alaska, durante il quale Washington ha formalizzato un approccio di "competizione serrata" all'ascesa strategica ed economica della Cina. (Cip)