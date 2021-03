Giappone: coronaviurs, polemiche per la festa notturna dei dipendenti ministeriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ha destato polemiche in Giappone la notizia di una "cena d'addio" organizzata da 23 dipendenti del ministero della Salute a un loro collega, che si è protratta sino a notte inoltrata presso un ristorante di Tokyo, a dispetto delle linee guida per la chiusura anticipata dei locali della capitale a causa della pandemia di coronavirus. Secondo la stampa giapponese, che cita un anonimo "funzionario pentito", l'episodio risale allo scorso 24 marzo presso un ristorante nel quartiere di Ginza. Il ministro del Lavoro, della salute e del welfare, Norihisa Tamura, ha dichiarato che il dicastero ha avviato una indagine interna, e sanzionerà i partecipanti alla cena una volta accertati i fatti. Il governo del Giappone ha revocato il 21 marzo scorso lo stato di emergenza in vigore a Tokyo e in alcune altre prefetture del Paese; il governo metropolitano di Tokyo ha però deciso di mantenere in vigore sino al 21 aprile le disposizioni per la chiusura anticipata dei ristoranti e dei locali notturni alle ore 21. (segue) (Git)