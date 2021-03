Paraguay-India: Nuova Delhi invia donazione di vaccini e annuncia apertura ambasciata ad Assunzione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute, Julio Borba, aveva giustificato l'adozione di ulteriori misure restrittive della circolazione con la situazione vicina al collasso del sistema sanitario. "Le strutture sanitarie sono piene e le unità di terapia intensiva sono al 100 per cento dell'occupazione sia nel settore pubblico che in quello privato", aveva affermato il ministro. Lo stesso Borba aveva assunto l'8 marzo la guida del dicastero della Sanità dopo la rinuncia del suo predecessore Julio Mazzoleni, finito al centro delle critiche per la gestione dell'emergenza sanitaria. Borba aveva dichiarato che il suo obiettivo principale è quello dell'approvvigionamento e dell'acquisizione di vaccini anti Covid-19 nel tempo più breve possibile. Domenica è stato registrato un nuovo record giornaliero con 60 decessi, portando il numero totale di morti a 4.063. Nelle ultime 24 si sono registrati 2058 nuovi contagi mentre i casi dall'inizio della pandemia ammontano a 208.655. (Abu)