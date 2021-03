Serbia: Parlamento Ue chiamato ad esaminare relazione sul Paese balcanico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del Parlamento europeo sono chiamati oggi ad esaminare il rapporto preparato dal relatore per la Serbia, Vladimir Bilcik. Secondo quanto riferisce l'emittente "N1", il documento invita la Serbia a mostrare "risultati convincenti" in settori importanti come la giustizia, la libertà di espressione e la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata. La relazione, stilata sulla base del precedente rapporto emesso sulla Serbia dalla Commissione europea, sottolinea che la normalizzazione delle relazioni Belgrado-Pristina è, sia per la Serbia che per il Kosovo, "una priorità e un presupposto per l'adesione all'Ue". La relazione ricorda inoltre alla Serbia l'obbligo di armonizzarsi gradualmente con la politica estera dell'Unione. Le autorità serbe sono infine invitate a condannare l'incitamento all'odio, la negazione dei crimini di guerra e la negazione del genocidio a Srebrenica. (segue) (Seb)