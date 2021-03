Bosnia: inviato Ue Lajcak a colloquio con vice ministro Esteri Brkić su riforma elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale dell'Ue per il dialogo tra Pristina e Belgrado e per i Balcani occidentali, Miroslav Lajcak, ha incontrato oggi a Bruxelles il viceministro degli Affari esteri della Bosnia ed Erzegovina Josip Brkić. Lo riferisce lo stesso Lajcak su Twitter. "Abbiamo discusso gli sforzi in corso per attuare le 14 priorità chiave e riformare il quadro elettorale", ha scritto. "Il successo di questi processi è fondamentale per il percorso europeo della Bosnia-Erzegovina", ha aggiunto. (segue) (Beb)