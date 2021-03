Balcani: Parlamento Ue approva relazioni su Albania, Kosovo, Serbia e Nord Macedonia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo all'Albania, i deputati accolgono con favore il chiaro orientamento strategico di Tirana e l'impegno per l'integrazione del Paese nell'Ue e chiedono l'avvio formale dei negoziati di adesione senza ulteriori ritardi, dopo il completo adempimento delle condizioni fissate dal Consiglio europeo. I deputati sottolineano che le elezioni parlamentari del prossimo 25 aprile saranno fondamentali per il consolidamento e il rinnovo del processo democratico albanese. Delle elezioni libere ed eque, osservano infine i deputati europei, sono fondamentali per il processo di integrazione nell'Ue. La relazione è stata approvata con 581 voti favorevoli, 61 contrari e 45 astensioni. Per quanto riguarda il Kosovo, i deputati esortano i governi kosovaro e serbo ad astenersi da qualsiasi azione che possa minare la fiducia tra le rispettive parti. (segue) (Seb)