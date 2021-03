Balcani: Parlamento Ue approva relazioni su Albania, Kosovo, Serbia e Nord Macedonia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo alla Serbia, i parlamentari avvertono che la normalizzazione delle relazioni della Serbia con il Kosovo e il vero rispetto dei diritti fondamentali a livello nazionale è essenziale per determinare il ritmo dei negoziati di adesione. Esprimono inoltre preoccupazione per l'efficace funzionamento del nuovo parlamento serbo, dove non c'è opposizione parlamentare e la cui legittimità è contestata dai partiti di opposizione. I deputati ribadiscono l'importanza dell'allineamento con la politica estera e di sicurezza comune dell'Ue, dato che il tasso di allineamento della Serbia è attualmente il più basso della regione. I deputati accolgono con favore i progressi compiuti dalla Serbia nello sviluppo di un'economia di mercato funzionale e incoraggiano il governo serbo a proseguire le sue riforme strutturali in questo settore. La relazione è stata adottata con 538 voti favorevoli, 69 contrari e 79 astensioni. (Seb)