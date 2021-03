Kosovo-Serbia: premier Kurti, dialogo sia incentrato su crimini di guerra e persone scomparse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto affermato nelle scorse ore dall'inviato speciale Ue Miroslav Lajcak, la ripresa del dialogo tra Kosovo e Serbia, con il primo incontro tra il nuovo premier kosovaro Albin Kurti e il presidente serbo Aleksandar Vucic, avrà luogo nelle prossime settimane. In un'intervista all'emittente "Radio Free Europe", Lajcak si è detto incoraggiato dalla sua recente visita a Pristina e Belgrado. "Certamente il sostegno che il signor Kurti ha ottenuto alle elezioni è veramente storico: oltre il 50 per cento dei voti è un fatto senza precedenti", ha osservato Lajcak secondo cui "questo dà lui il potere di negoziare, di concordare e di realizzare quanto concordato". "Sappiamo bene che anche il presidente Vucic ha una posizione molto forte in Serbia", ha evidenziato l'inviato speciale dell'Ue aggiungendo: "Per cui abbiamo due partners con mandati molto forti" e quindi "avremo una nuova situazione". (segue) (Alt)