Kosovo-Serbia: premier Kurti, dialogo sia incentrato su crimini di guerra e persone scomparse (5)

- Il neo premier Kurti ha fatto sapere nelle scorse ore che il governo del Kosovo sta preparando un documento in cui sono elencate tutte le violazioni degli accordi con la Serbia commesse dalle autorità di Belgrado. Kurti ha precisato che la creazione dell'Associazione delle municipalità a maggioranza serba nel nord del Kosovo non è consentita dalla Costituzione e che la Serbia dovrebbe accettare la verità su ciò che ha fatto in Kosovo e accettarlo come Paese indipendente. "Potremmo avere un'associazione dei comuni dei monti Rugova, un'associazione dei comuni dei monti Sharr o del fiume Lepenc, ma non può esserci alcuna associazione dei comuni su base etnica, non su linee etniche", ha detto il premier kosovaro. Parlando dell'accordo siglato a Washington, Kurti ha detto che è stato fatto in fretta e assomiglia a un tavolo da buffet. "Riguardo a questioni come la divisione delle risorse, in particolare Ujman, o la moratoria sui reciproci riconoscimenti, queste violano la Costituzione", ha detto Kurti. (segue) (Alt)