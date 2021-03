Kosovo-Serbia: premier Kurti, dialogo sia incentrato su crimini di guerra e persone scomparse (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier kosovaro ha detto che alla Serbia sarà chiesto di risarcire il Kosovo per i danni inflitti durante la guerra. "Come sappiamo, ci sono 1.620 persone scomparse, centinaia di famiglie che non hanno ancora sanato le ferite provocate loro dalla guerra. La Serbia è responsabile di aver detto la verità sulle persone scomparse e condannare i colpevoli. Questo è un crimine di guerra e un genocidio", ha detto Kurti. Secondo il primo ministro, il dialogo tra Kosovo e Serbia dovrebbe essere su un piano di parità. "Non possiamo dialogare come parti ineguali. Il Kosovo è stato più un argomento del dialogo che una parte di esso e questo approccio deve cambiare", ha detto il premier, secondo cui il dialogo dovrebbe avvantaggiare i cittadini e non i leader politici. Kurti ha posto più volte il tema della reciprocità nei rapporti con la Serbia. "Abbiamo posto la reciprocità come barriera contro la Serbia, non per porre degli ostacoli in quanto tali, ma per farle rimuovere. Questo è il modo in cui vediamo la reciprocità in linea di principio. Prepareremo un documento con tutte le violazioni della Serbia, comprese quelle del Cefta in cui verremo rappresentanti dall’Unmik (la missione Onu in Kosovo)", ha detto Kurti. (Alt)