Libia: Di Maio, quando parla la diplomazia l'Italia torna protagonista

- Quando parla la diplomazia, come accade ora in Libia, e non le armi, l’Italia torna a essere protagonista. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, al "Tg2Post" in collegamento dalla Bosnia-Erzegovina. "Un anno fa, alla prima riunione della Conferenza di Berlino, quando abbiamo messo insieme tutti gli attori libici, nessuno credeva a questo piano di pace e si criticava l’Italia come ambigua perché parlava con tutti", ha detto Di Maio. "Apriremo un consolato a Bengasi e un consolato onorario nel Sud", ha annunciato Di Maio, ricordando di essere stato in Libia nei giorni scorsi con i ministri francese e tedesco, "un grande segnale di unità europea". "Stiamo riattivando una serie di opportunità economiche per le aziende italiane che non potevano più stare in Libia ma che adesso possono ricostruire il Paese con il loro know how e le conoscenze", ha aggiunto ancora il titolare della Farnesina. "Non siamo stati ambigui ma abbiamo parlato con tutti per favorire il dialogo", ha spiegato il ministro che poi ha parlato della presenza di combattenti stranieri. "Se convochiamo un’altra riunione della Conferenza di Berlino possiamo concordare una exit strategy delle forze straniere: dobbiamo iniziare dai mercenari siriani che sono i primi da far uscire dal Paese perché rappresentano le principali truppe delle parti che si sono combattute sul terreno", ha concluso Di Maio. (Les)