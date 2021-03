Cina: Di Maio, il rispetto dei diritti umani non è negoziabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rispetto dei diritti umani non è negoziabile. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, al "Tg2Post" in collegamento dalla Bosnia-Erzegovina, parlando delle sanzioni imposte dall’Unione europea alla Cina. "Le sanzioni alla Cina rientrano in un pacchetto di misure prese nei confronti di Paesi che violano i diritti umani. Sono dei valori fondamentali che sono alla base dell’Ue e anche di quella euro-atlantica", ha detto Di Maio. "Se oggi lavoriamo così possiamo comunque mantenere aperti dei canali di comunicazione, come per esempio l’interscambio commerciale. Ma non possiamo scambiarlo con il chiudere un occhio ai diritti umani", ha spiegato il titolare della Farnesina. "Abbiamo di fronte delle sfide importanti in cui non dobbiamo far aumentare la tensione. L’Ue e Stati membri come l’Italia possono essere sempre un valido interlocutore per facilitare un abbassamento della tensione", ha aggiunto Di Maio. (Les)