M5s: Di Maio, aspetto proposta di Conte, modificare nostro statuto non è semplice

- Spero che la proposta di Giuseppe Conte possa arrivare il prima possibile, non è semplice modificare lo statuto di una forza come il Movimento cinque stelle. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, al "Tg2Post" in collegamento dalla Bosnia-Erzegovina. "Spero che il Movimento continui a tracciare l’agenda verso la transizione ecologica. In una delle tre sessioni della riunione della Nato si è parlato del Climate change perché lo scioglimento dei ghiacci sta creando problemi alla sicurezza della Nato perché delle forze escluse potrebbero creare delle minacce nel passaggio a nord ovest. Se di questo tema ne parla la Nato significa che è molto importante", ha detto Di Maio. "I cambiamenti climatici minacciano la vita di molte più persone dei temi del M5s", ha aggiunto ironicamente il ministro, secondo cui "questo tema sta decidendo le elezioni in tutto il mondo" ed "è al centro del dibattito mondiale: quest’anno abbiamo molto da dire in merito come Italia visto che abbiamo la presidenza del G20 e della Cop26, un consesso che è fondamentale". (Les)