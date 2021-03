Covid: Di Maio, coordinamento Ue su vaccini necessario per ripresa comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinamento europeo sui vaccini anti Covid-19 è necessario per una ripresa comune dell’Ue e del mercato unico. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, al “Tg2Post” in collegamento dalla Bosnia-Erzegovina. “Sono d’accordo sul fatto che il tema vaccini vada affrontato dal punto scientifico e nel pieno coordinamento dell’Ue. C’è un’agenzia che ci dice se un vaccino è sicuro e quindi si deve pronunciare quell’agenzia”, ha detto Di Maio parlando dell’Ema. “Abbiamo acquistato i vaccini col meccanismo europeo per ripartire tutti assieme e per evitare che chi ha più soldi ne comprasse di più. Non possiamo agire come singoli Stati che acquistano lo Sputnik V o addirittura come singole regioni di uno Stato membro”, ha aggiunto il ministro. “Nelle prossime settimane arriverà il prodotto Johnson&Johnson che rafforzerà la campagna vaccinale: entro agosto tutti quelli che vogliono si vaccineranno e speriamo di raggiungere l’immunità di gregge entro settembre”, ha detto Di Maio. (Les)