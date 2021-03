© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La portacontainer “Ever Given” resterà nella zona dei Laghi Amari, nella parte meridionale del Canale di Suez, in modo da dare il via alle indagini volte a determinare chi è responsabile dell'incidente che ha portato al suo incagliamento e anche per appurare chi potrà avvalersi dell’assicurazione. Lo ha affermato Osama Rabie, presidente dell’Authority del canale, nel corso di una conferenza stampa.(Cae)