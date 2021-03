Usa-Corea del Nord: Casa Bianca, presidente Biden non intende incontrare leader Kim Jong-un

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, non ha intenzione di incontrare personalmente il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, rispondendo a domanda diretta sul tema. I giornalisti le hanno chiesto se Biden ha intenzione di adottare lo stesso approccio del suo predecessore Donald Trump – che ha incontrato Kim faccia a faccia - per sbloccare l’impasse diplomatico con Pyongyang. "Penso che il suo approccio sarà molto diverso e questa non è la sua intenzione", ha affermato Psaki per tutta risposta. (segue) (Nys)