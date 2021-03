Brasile: 16 governatori denunciano campagna notizie false per "destabilizzare" il paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governatori di sedici dei 27 stati del Brasile hanno manifestato la propria "indignazione" per la crescente "ondata di aggressioni" e istigazione alla violenza "attraverso la diffusione sistematica di notizie false che puntano a creare instabilità istituzionale nel paese". Lo hanno fatto attraverso la pubblicazione di una lettera in cui denunciano la grave situazione. Il documento arriva dopo che alcuni parlamentari prossimi al presidente Jair Bolsonaro hanno pubblicato e divulgato notizie tendenziose su alcuni episodi di cronaca. In particolare la deputata Bia Kicis ha usato i suoi canali social per sollevare la teoria, completamente falsa, secondo cui l'agente di polizia che in preda a un attacco psicotico ha esploso alcuni colpi di pistola nel centro della capitale dello Stato di Bahia, rimanendo poi ucciso per mano dei suoi stessi colleghi, sarebbe stato eliminato per essersi rifiutato di arrestare lavoratori che non rispettavano il lockdown imposto per contenere la diffusione del coronavirus. La pubblicazione su Twitter è stata poi cancellata. (segue) (Brb)