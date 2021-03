Paraguay-India: Nuova Delhi invia donazione di vaccini e annuncia apertura ambasciata ad Assunzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Paraguay ha ricevuto ieri, 29 marzo, un primo lotto di 100 mila dosi del vaccino Covaxin donato dal governo dell’India. Il farmaco elaborato dal laboratorio indiano Bharat Biotech non è stato ancora autorizzato dalle autorità sanitarie locali e si attende la sua approvazione in via emergenziale prima di iniziare la somministrazione. L'arrivo del vaccino indiano coincide con l'inizio di una nuova fase delle relazioni bilaterali tra i due paesi e con l'annuncio dell'apertura di una ambasciata indiana in Paraguay. "Stiamo anche parlando di espandere la nostra collaborazione in termini economici e commerciali (...) L'India ha deciso di aprire un'ambasciata ad Assunzione ", ha detto l'attuale rappresentante diplomatico del governo indiano in Paraguay, Dinesh Bhatia, al termine di un incontro tenuto oggi con il presidente Mario Abdo Benítez. (segue) (Abu)