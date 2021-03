Brasile: governatore San Paolo di trasferisce nel palazzo del governo per motivi di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore dello Stato di San Paolo in Brasile, Joao Doria, ha annunciato che da oggi si trasferirà a vivere temporaneamente presso il Palacio dos Bandeirantes, sede del governo dello Stato nel quartiere Morumbi, nella Zona Sud della capitale. La scelta è dettata da motivi di sicurezza. "È una decisione difficile, ma è necessaria in questo momento di grande insofferenza al pensiero contraddittorio, di guerra verbale e cecità ideologica", ha affermato il governatore in un comunicato. "Disprezzo questi estremisti che minacciano me, la mia famiglia e minacciano le persone che difendono la vita", ha affermato, sottolineando che "il negazionismo sulla pandemia non è più un delirio sui social media ma sta diventando qualcosa di molto più pericoloso per la vita, la scienza e la democrazia", ha concluso. Da mesi Doria è oggetto di minacce che si sono tuttavia intensificate dopo la decisione di inasprire le misure di distanziamento sociale nel tentativo di contenere la diffusione del Covid-19. Lo Stato è nella fase di emergenza che prevede regole più severe rispetto alla fase rossa, tra cui la sospensione delle celebrazioni religiose e sportive, l'accesso a spiagge e parchi, oltre che la chiusura delle attività commerciali non essenziali. (Brb)