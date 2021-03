Uruguay: Covid, presidente Lacalle esclude quarantena nonostante aumento casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou, ha dichiarato che il suo governo non è favorevole a decretare misure di quarantena obbligatoria, nonostante il forte incremento dei contagi da nuovo coronavirus nel paese e gli appelli dei medici delle terapie intensive che parlano di "catastrofe imminente". "Il governo non decreterà la quarantena obbligatoria perché non crede in uno Stato di polizia", ha dichiarato alla stampa all'uscita dall'ospedale dopo aver ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid. "Capisco che ci sono reclami ma il governo deve valutare che conseguenze ci sono sulla vita quotidiana delle persone in caso vengano decretate chiusure e che effetto generano sulla pandemia tali chiusure”, ha aggiunto. Nelle ultime 24 ore in Uruguay si sono registrati 1530 nuovi contagi e 14 decessi a causa dell'infezione da Covid-19. Il numero di casi attivi è in costante aumento con 18.924 persone attualmente infettate. (segue) (Abu)