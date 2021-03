Scuola: ministero, firmate ordinanze sulla mobilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state firmate oggi l’ordinanza relativa alla mobilità del personale docente, educativo e Ausiliario, tecnico e amministrativo (Ata) per l’anno scolastico 2021/2022 e l’ordinanza relativa ai docenti di religione cattolica. Per il personale docente - spiega una nota del ministero dell'Istruzione - le domande potranno essere effettuate da oggi, 29 marzo, al 13 aprile 2021. Entro il 19 maggio saranno ultimati gli adempimenti degli uffici periferici del Ministero, i movimenti saranno pubblicati il 7 giugno 2021. Il personale educativo potrà presentare domanda di mobilità dal 15 aprile al 5 maggio 2021. Le operazioni saranno concluse entro il 19 maggio, la pubblicazione dei movimenti avverrà l’8 giugno 2021. Per il personale Ata, le domande potranno essere effettuate da oggi, 29 marzo, al 15 aprile 2021. Gli adempimenti degli uffici si svolgeranno entro il 21 maggio, la pubblicazione dei movimenti è fissata per l’11 giugno 2021. Gli insegnanti di religione cattolica potranno presentare domanda di mobilità dal 31 marzo al 26 aprile 2021, i movimenti saranno pubblicati il 14 giugno 2021.(Com)