Brasile: si dimette il ministro della Difesa Fernando Azevedo e Silva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono grato al presidente della Repubblica, al quale ho dedicato totale lealtà in questi oltre due anni, per l'opportunità di aver servito il Paese, in qualità di ministro della Difesa. In questo periodo ho preservato le forze armate come istituzioni dello Stato. Il mio riconoscimento e la mia gratitudine ai comandanti di Marina, Esercito e Aeronautica Militare e alle loro rispettive forze, che non si sono risparmiate per soddisfare i bisogni e le emergenze della popolazione brasiliana. Lascio nella certezza di aver compiuto la mia missione", ha scritto Azevedo in una nota ufficiale del ministero. Le dimissioni non sono state ancora pubblicate in Gazzetta ufficiale, né tantomeno è stato indicato un sostituto. Azevedo non ha spiegato il motivo della decisione, che non era stata anticipata al presidente Jair Bolsonaro in mattinata. (Brb)