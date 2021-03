Usa: New York, nona donna accusa governatore Cuomo di molestie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora una donna, la nona, ha mosso accuse di molestie sessuali il governatore di New York, Andrew Cuomo. Lo riferisce l’emittente “Fox News” precisando che l’accusatrice risponde al nome di Sherry Vill. Quest’ultima, nel corso di una conferenza stampa con l’avvocato per i diritti delle donne, Gloria Allred, ha affermato che una volta Cuomo le ha afferrato il viso per baciarla sulle guance di fronte a casa sua. "Conosco la differenza tra un gesto innocente e un atto sessuale", ha spiegato Vill. "Non mi sono mai sentita così a disagio come il giorno in cui il governatore Cuomo è venuto a casa mia. I suoi atteggiamenti erano eccessivamente sessuali, altamente inappropriati e irrispettosi nei confronti miei e della mia famiglia", ha aggiunto. Cuomo ha visitato l’abitazione di Vill a Greece, una cittadina dello Stato di New York, per esaminare i danni provocati dalle inondazioni di quel periodo. "Per anni ha voluto riferire ciò che le aveva fatto il Governatore Cuomo, ma alcuni membri della sua famiglia l'hanno scoraggiata dal presentare una denuncia, perché volevano proteggerla e temevano ritorsioni se avesse reso pubblico quello che le era successo", ha spiegato Allred. (segue) (Nys)