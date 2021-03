Brasile: lasciano ministri Esteri e Difesa, Bolsonaro mette mano ad ampio rimpasto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rimpasto segue, come detto, le dimissioni di Araujo e Azevedo, presentate nelle scorse ore a breve distanza l'una dall'altra. Il primo aveva subito una pesante contestazione in Senato la settimana scorsa, illustrando in commissione Esteri l'azione internazionale per l'acquisto dei vaccini anti-Covid. Un intervento pesantemente criticato dai senatori, che hanno individuato nella sua "incompetenza" e "disinteresse" le cause della scarsa dotazione di farmaci in patria. Una contestazione che secondo Araujo sarebbe stata in realtà mossa per poter dettare le regole sull'asta del 5G. Le dimissioni di Azevedo giungono invece inaspettate e, al momento, ancora senza una motivazione ufficiale. Altro tassello importante quello dell'Avvocatura generale dello Stato, incarico lasciato da José Levi. Questi era diventato oggetto di attenzione dei media dopo che si era rifiutato di firmare il ricorso voluto dal presidente Bolsonaro presso la Corte Suprema Federale per impedire ai governatori di adottare misure restrittive anti-Covid. (Brb)