© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Filctem Cgil di Roma e del Lazio terrà il convegno "Salute, lavoro, sviluppo: il settore farmaceutico, una grande opportunità per il Lazio". Nella prima parte dell'iniziativa, introdotta dal segretario generale della Filctem Cgil regionale Alessandro Borioni, si succederanno gli interventi di Alfredo Lombardi, Labor relations director Italy della Takeda Italia Spa, Daniela Fattori e Marco Mansani, Grant office Menarini group, e Barbara Sambuco, GM Operations catalent Pharma. Seguirà, nella seconda parte, una tavola rotonda cui parteciperanno Marcello Cattani, delegato Farmindustia alle Relazioni industriali, Natale Di Cola, segretario della Cgil regionale, Paolo Orneli, assessore regionale allo Sviluppo Economico, Claudio Di Berardino, assessore regionale al Lavoro, Giuseppe Ippolito, direttore scientifico Spallanzani, Marta Leonori, consigliera regionale, Marco Falcinelli, segretario nazionale Filctem Cgil. Canale Youtube Filctem Cgil di Roma e del Lazio (ore 10)- Webinar "La transizione energetica", a cura di Ispra e Arpa Lazio. Interviene Massimiliano Paolucci presidente gruppo tecnico energia di Unindustria. Per seguire il webinar canale Youtube e pagina Facebook di Ricicla tv e Ispra (ore 11)- Webinair promosso da Camera di Commercio di Roma "Dialoghi sul Futuro - Nulla sarà come prima". Lorenzo Tagliavanti presidente Camera di Commercio di Roma dialoga con Daniela Patti, Eutropian, Vittorio Loreto, Direttore Sony Lab, Enzo Risso, Ipsos (ore 12) (Rer)