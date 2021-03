Colombia: governo offre 1 milione di euro per informazioni su collocazione ribelli Farc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diego Molano, ministro della Difesa colombiano, ha annunciato che il governo pagherà fino a 4 miliardi di pesos (più di un milione di euro) a chiunque fornisca informazioni affidabili sul luogo in cui si trovano i leader dei dissidenti delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc). "Sono stati emessi i rispettivi mandati di arresto, 24 di questi con valore internazionale, nessuno può dimenticare i loro volti, li cercheremo finché non li troveremo e fermeremo il flagello del reclutamento", ha spiegato il ministro. Il provvedimento fa parte di quella che il governo di Bogotà ha definito una "mega-operazione" che fa capo al nuovo Gruppo speciale contro il reclutamento illecito di bambini e adolescenti. Tra i ricercati ci sono Iván Márquez e Jesús Santrich, che il governo colombiano afferma essere protetti in Venezuela dal governo di Nicolás Maduro, e Gentil Duarte, un irregolare che guiderebbe i combattimenti sull'asse Apure-Arauca contro le forze armate nazionali bolivariane. L'elenco include altri 20 presunti narco-criminali, alcuni membri dell'Esercito di liberazione nazionale e membri della banda criminale Clan del Golfo.(Vec)