Energia: Usa, amministrazione Biden annuncia importante piano per eolico offshore

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato un piano per espandere notevolmente l'utilizzo dell'energia eolica offshore lungo la costa orientale, con l'obiettivo di attingere a una fonte di energia rinnovabile potenzialmente enorme e che finora ha faticato a prender piede negli Usa. Lo riferisce il “New York Times”, precisando che il piano punta a distribuire 30 mila megawatt di turbine eoliche offshore nelle acque costiere entro il 2030, sufficienti per alimentare 10 milioni di abitazioni. Per contribuire a raggiungere tale obiettivo, l'amministrazione ha fatto sapere che accelererà l'autorizzazione dei progetti al largo della costa atlantica e disporrà i preparativi nelle acque vicino a New York e nel New Jersey per lo sviluppo del programma. L'amministrazione prevede inoltre di offrire 3 miliardi di dollari in garanzie sui prestiti federali per progetti eolici offshore e di investire nel potenziamento dei porti per sostenere la costruzione degli impianti. L’iniziativa giunge nel momento in cui Biden prepara un pacchetto di stimolo economico economica di circa 3.000 miliardi di dollari che andrà a concentrarsi fortemente sulle infrastrutture per ridurre le emissioni di gas serra e affrontare il cambiamento climatico. L’obiettivo dell’inquilino della Casa Bianca è anche quello di creare nuovi posti di lavoro. Secondo i funzionari dell’amministrazione, il progetto relativo all’eolico offshore creerebbe da solo 44 mila nuove possibilità di impiego, nonché 33 mila nuovi posti di lavoro per le attività connesse. "Abbiamo un'enorme opportunità di fronte a noi, non solo per affrontare le minacce del cambiamento climatico, ma per creare milioni di posti di lavoro ben pagati", ha detto Gina McCarthy, consigliere nazionale per il clima della Casa Bianca.(Nys)