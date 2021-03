Kosovo: ambasciatore italiano Orlando a colloquio con leader Ldk Abdixhiku

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore italiano in Kosovo, Nicola Orlando, ha incontrato il nuovo leader della Lega democratica del Kosovo (Ldk) Lumir Abdixhiku. Secondo quanto riferito dall'ambasciatore tramite Twitter, il leader dell'Ldk lo ha informato sui piani del partito per "un ruolo costruttivo all'opposizione" e nel dibattito interno. "Ho ribadito la speranza che tutte le parti agiscano responsabilmente per evitare un costoso ritorno alle elezioni". Nelle scorse ore anche altri ambasciatori della comunità internazionale in Kosovo hanno invitato tutti i partiti politici alla responsabilità in modo da evitare nuove elezioni anticipate. Il rischio di questo scenario - seppur apparentemente remoto vista la netta affermazione elettorale del Movimento Vetevendosje, che ha formato un governo con il solo sostegno dei partiti delle minoranze etniche - diventerebbe più concreto in caso di mancato accordo tra le forze politiche sull'elezione del nuovo presidente della repubblica, per cui serve il consenso dei due terzi dei parlamentari. (segue) (Alt)