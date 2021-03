© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo: premier Kurti auspica visita negli Usa il prima possibile - Il neo premier kosovaro Albin Kurti ha avuto oggi una conversazione con la senatrice statunitense Joni Ernst. "Una grande sostenitrice del Kosovo nel Senato Usa", la ha definita Kurti scrivendo su Twitter, ringraziandola per il "continuo sostegno" di Washington alle nostre Forze di sicurezza "che si stanno trasformando in un esercito professionale, lavorando insieme agli Stati Uniti nella promozione della pace della stabilità nel mondo". "Abbiamo concordato di rafforzare la nostra cooperazione e di visitarci reciprocamente il prima possibile", ha affermato Kurti auspicando di potersi presto recare in visita negli Usa. (segue) (Res)