Balcani: eurodeputata Fajon, il futuro della regione è nell'Ue

- Il futuro della regione dei Balcani occidentali è all'interno dell'Unione europea. Lo ha detto oggi la deputata del Parlamento europeo, Tanja Fajon, nel corso della discussione presso l'Assemblea di Bruxelles sullo stato del processo di adesione dei Paesi dell'area. "Non c'è dubbio che il futuro dei Balcani occidentali è all'interno dell'Unione europea e che il rispetto della democrazia e dello Stato di diritto, in quanto valori europei fondamentali, è una precondizione per l'adesione all'Unione", ha affermato Fajon. L'eurodeputata ha poi invitato gli Stati membri ad avviare immediatamente i negoziati di adesione con la Macedonia del Nord e l'Albania, sottolineando che questo è uno dei maggiori problemi che minano la credibilità dell'Unione. "Oggi è un giorno importante per i Paesi dei Balcani occidentali, perché il Parlamento europeo sta valutando il processo di allargamento e di progresso che Serbia, Macedonia del Nord, Albania e Kosovo hanno realizzato negli ultimi due anni", ha sottolineato ancora Fajon nel suo intervento in seduta plenaria aggiungendo che il messaggio più importante di oggi va ai governi europei. "Chiediamo vivamente agli Stati membri di adempiere ai loro obblighi e di avviare immediatamente i negoziati (per Albania e Macedonia del Nord). La politica di allargamento deve essere guidata da criteri oggettivi e non deve essere ostacolata da interessi unilaterali", ha detto Fajon. (segue) (Seb)