Kosovo: Varhelyi, procedere a liberalizzazione visti, completare istituzioni

- E' giunto il momento di procedere alla liberalizzazione dei visti per i cittadini del Kosovo, ma è essenziale completare la creazione di nuove istituzioni. Lo ha detto in aula al Parlamento europeo il commissario europeo alle Politiche di vicinato e all'allargamento, Oliver Varhelyi. "La Commissione concorda con la posizione del Parlamento secondo cui è giunto il momento di procedere alla liberalizzazione dei visti per i cittadini del Kosovo. Ma, come sapete, la decisione deve essere presa dagli Stati membri in sede di Consiglio. Incoraggiamo le autorità del Kosovo a contattare gli Stati membri per affrontare le loro preoccupazioni rimanenti", ha detto. "Questo è un momento critico per il Kosovo. I cittadini hanno appena fatto sentire la loro voce attraverso le elezioni e presto sarà in atto una nuova leadership", ha aggiunto. (segue) (Beb)