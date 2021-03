Serbia: premier Brnabic, nessun intento politico in vaccinazioni per altri Paesi dei Balcani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier ha infine precisato che la Serbia avrebbe dovuto distruggere dalle 20 mila alle 25 mila dosi di vaccino AstraZeneca perché in scadenza agli inizi di aprile. Questo, ha detto Brnabic, non è avvenuto grazie ad operazioni come quella condotta nel fine settimana. La Camera di commercio della Serbia ha deciso di organizzare la somministrazione di vaccini anti Covid a favore degli imprenditori e impiegati della regione dei Balcani occidentali nel fine settimana appena trascorso. Lo ha reso noto la Camera di commercio serba attraverso un comunicato. Le dosi destinate erano 10 mila, secondo quanto precisava la nota, e l'operazione è condotta in collaborazione con il governo serbo. Il presidente della Camera di commercio, Marko Cadez, ha precisato che sarebbe stata organizzata a Belgrado la vaccinazione di imprenditori e loro impiegati che operano in Bosnia Erzegovina, Montenegro, Macedonia del Nord, Albania e Kosovo. "E' solo necessario che le società della regione trasmettano i nominativi alle Camere di commercio, le quali in coordinamento con la Camera serba organizzare anno la vaccinazione a Belgrado", ha spiegato Cadez. (Seb)